足球》一年前的心結未解？旅外大將周定洋恐難效力國家隊

周定洋。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022年世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪賽事下個月登場。台灣隊首戰將於9月5日在台北田徑場迎戰約旦，目前旅外球員陳柏良、溫智豪、陳浩瑋、王睿和沈子貴等5名球員都會返台效力，但中場大將周定洋，與殷亞吉則可能缺席首場賽事。

目前效力於中甲青島黃海的殷亞吉，日前因大腿後側撕裂，仍未完全痊癒，是否復出要看傷勢復原狀況而定。

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台英混血球星周定洋目前則在中超河南建業踢球，但徵召卻踢到鐵板。據悉，周定洋不願重返國家隊，並非價碼問題，而與去年3月27日，亞洲盃資格賽主場對戰新加坡之役有關。

當時周定洋從英國飛行超過9600公里返台卻撲空，遭前國家隊教練懷特剔除，理由是教練團數次致電，都未獲回應，最終因趕不及集訓，才被割愛。但周定洋認為，與事前承諾的報到時間有出入，並非無故不到。因此與國家隊埋下心結。

曾有球迷拿著「還我周定洋！」等標語在場邊抗議。（資料照，記者黃耀徵攝）

方靖仁表示，今年三月就已試圖與周定洋聯繫，七月也計畫與總教練蘭卡斯特，赴中國與他會面，但都被經紀人婉拒。協會絕對會持續努力，並釋出最大善意，期盼組成一支最強的國家隊，備戰亞洲區資格賽。

世足亞洲區資格賽採主客場制，第二輪賽事共分成8組，每組5隊，台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組，取分組第1名和4支最佳第2名晉級第三輪。

2019年台灣共有3場主場賽事，其中9月5日、10日，一週內連續兩場主場賽事相當罕見。方靖仁解釋，尼泊爾因場地整修不及，提出與我交換2020年3月的主場比賽；經過評估後，認為連續主場作戰反而對我們有利，否則5天內要飛往尼泊爾的高地球場，適應恐有困難，才答應交換。

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