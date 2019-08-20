MLB》洋基不願放手的至寶 大物投手自信為球隊做出貢獻

賈西亞今年曾在未來之星明星賽出賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今年的投手陣容因為受到傷病影響，狀況並不穩定，因此在季中交易大限時，洋基不願放手的頭號大物新秀賈西亞（Deivi Garcia），有可能在10月支援洋基隊的牛棚。

賈西亞是洋基隊在2015年以20萬美元從多明尼加簽下來的投手新秀，從2016年起，賈西亞在小聯盟的層級一路推進，今年直接被洋基隊升上3A，更在大聯盟最新公佈的百大新秀排行榜當中，名列第64名，是洋基農場頭號新秀。

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洋基隊對他也相當重視，他們曾在季中表示，若要獲得這位20歲的年輕投手新秀，那麼必須得出到大都會隊「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）等級的投手。最終洋基隊在交易大限前並沒有做出任何重大交易，他們也沒讓賈西亞改披別隊戰袍，這位新秀很有可能將在不久的將來為條紋大軍投出大聯盟生涯首球。

賈西亞。（資料照，法新社）

《紐約郵報》報導指出，賈西亞在美國時間週六的比賽當中，本季首度從牛棚出賽，今年賈西亞在3A前6場出賽都是先發，他在上週接替去年因傷動TJ手術的赫勒（Ben Heller）出賽，主投5局僅被敲1支安打，送出7次三振沒有失分。紐郵記者Mark Fischer認為，這可能預告著賈西亞未來將扮演的角色。

在8月初時，洋基隊的總管凱許曼（Brian Cashman）曾說過，賈西亞如果在本季被叫上大聯盟的話，那麼他有可能擔任牛棚的角色。這件事情可能會在9月大聯盟擴編後發生，不過目前並不清楚賈西亞是否還會持續在3A擔任牛棚投手的角色。

當被問到自己是否能在10月為洋基隊從牛棚做出貢獻時，賈西亞說：「我有信心能夠做到。」

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