MLB》再度站上主場投手丘！ 洋基王牌距回歸更進一步（影音）

塞維里諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季因傷在大聯盟一球未投的洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）再度傳來好消息，在洋基與印地安人賽前，他在洋基球場進行了15球的模擬賽，且投球後感覺良好。

這次的模擬賽吸引了凱許曼（Brian Cashman）、布恩（Aaron Boone）和維特（Luke Voit）等人的關注，最終塞維里諾一共投了15球，面對了三名打者，塞維里諾投完走下投手丘後露出了滿意的微笑。

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Sevy on the mound for a sim game today （via @eboland11） pic.twitter.com/MYTOUz3R4b — Yankees Videos （@snyyankees） 2019年8月18日

塞維里諾在結束模擬賽後接受了記者Kristie Ackert訪問時表示:「我很久沒有站上真正的投手丘投球了，站上去投球的感覺非常好。」

接下來塞維里諾將會前往坦帕的春訓基地進行進一步的調整和復健，目標在下個週末前往小聯盟投復健賽，塞維里諾預計能在九月回到大聯盟，洋基球團目前仍未確定他會以什麼角色登場，但非常有可能會從牛棚出發，同時希望自己的回歸能幫助球隊在季後賽之路上走的更遠。

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