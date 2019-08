MLB》再度站上主場投手丘！ 洋基王牌距回歸更進一步（影音）

塞維里諾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季因傷在大聯盟一球未投的洋基王牌塞維里諾(Luis Severino)再度傳來好消息,在洋基與印地安人賽前,他在洋基球場進行了15球的模擬賽,且投球後感覺良好。

這次的模擬賽吸引了凱許曼(Brian Cashman)、布恩(Aaron Boone)和維特(Luke Voit)等人的關注,最終塞維里諾一共投了15球,面對了三名打者,塞維里諾投完走下投手丘後露出了滿意的微笑。

請繼續往下閱讀...

Sevy on the mound for a sim game today (via @eboland11) pic.twitter.com/MYTOUz3R4b