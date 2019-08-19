羽球世錦賽》林丹苦戰三局擊退越南老將 諶龍直落二輕取俄國選手

中國名將林丹苦戰三局，擊退越南老將晉級。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年羽球世界錦標賽今天在瑞士登場，由於一哥石宇奇因傷缺賽，讓中國隊此次男單戰力大打折扣，今首輪打完老將林丹鏖戰三局辛苦擊敗越南老將，第3種子的諶龍則是輕鬆直落二收拾俄羅斯選手，雙雙挺進次輪。

世錦賽首日，中國隊男單由大會第3種子的諶龍率先出戰，交手世界排名63的俄羅斯選手馬爾科夫（Vladimir Malkov），首局開打後諶龍連拿3分確立領先優勢，馬爾科夫雖然急起直追，不過接下來諶龍又連拿5分甩開對手糾纏，以21：14率先搶下第一局；次局馬爾科夫轉守為攻，開始積極搶分，一度以13：10領先，但諶龍接著連趕7分，直接將比分超前，最後就以21：17拿下第二局，順利挺進次輪。

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本屆籤運不錯的諶龍，輕鬆收拾俄羅斯選手晉級。（資料照，法新社）

而曾拿下五屆世錦賽冠軍的林丹，這次名列大會第11種子，首輪對手碰上越南老將阮進明，兩人過去7次交手都由林丹拿下勝利，而此役開局林丹就取得領先，不過阮進明卻緊追不放，兩人激戰到9：9時，阮進明連拿3分將比分拉開後，就維持李先最後先以21：16拿下第一局；次局林丹回神，一路領先到最後，順利以21：12將戰局扳平。關鍵決勝局，林丹仍打得先當強勢，開局拉出一波6：0，阮進明苦追在後，卻發生多次非受迫失誤，最後林丹就以21：11擊敗阮進明。

除了諶龍和林丹之外，陸光祖也直落二擊敗德國Kai Schaefer晉級，而之前曾爆冷擊敗日本球王桃田賢斗的黃宇翔，則是以13：21、14：21不敵香港選手李卓耀，成為中國男單這次唯一「一輪遊」的選手。

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