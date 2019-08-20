NBA》揭密球隊公關的日常 自嘲保密工作「都能出書」

球隊公關為球員與媒體的橋樑。（取自網路）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA球隊公關都在做什麼，包山包海當球員保姆？美國知名媒體《HoopsHype》記者肯乃狄撰文揭密其工作內容，顛覆外界固有想法。公關是球員與媒體之間的橋樑，乍看是個高高在上的風光職業，背後卻隱藏無人知曉的辛苦。

在球員還未訓練，公關就已上工，一般球隊在主場的訓練時間為早上10點，公關得在8點左右到場，打理一切，消化關於球員的消息，思考賽前記者到場後如何應對媒體，記者通常會在賽前3小時到場，電視媒體甚至更早。

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公關還得兼任把關任務，確認記者並非由球迷偽裝，當然，記者變成粉絲的案例也層出不窮，但一旦被發現將終生禁止採訪。

不僅於此，公關還得搞定媒體的各種需求，包括電視台想在入口拍球員入場時的畫面，一度引起不少選手反彈，現在反倒成為球員展現新潮裝扮的另類走秀。

最累的在於比賽期間，公關毫無心思看比賽，而是得關注場邊狀況，像是現場播報組、轉播單位是否有念錯球員名字，核對數據等潛在問題，還得掃遍各大社群媒體，緊盯有無重大消息，替教練、選手擬好賽後的發言。

待記者會結束，球員、媒體陸續結束工作，公關卻是最後一位離場的工作人員，一不具名從業者表示：「如果球隊有明星球員，可得待上好一陣子，而且還得想辦法弄好賽後訪問，才能收工，常常都已經過了凌晨12點，十分精實。」

更辛苦的是，NBA一年有82場例行賽，除了主場之外，可以到其他29隊的所屬城市出賽，現在多了海外賽，公關得隨隊四處征戰，與親友聚少離多。

撇開工時長的血淚環境，NBA球隊公關確實有其獨到福利，不用花錢就能進場看球，省下動輒上千元的門票，季後賽也能擁有最好的看球視野，他們和球員是同事也是朋友，瞭解選手不為人知的一面，做為球隊的一份子，也能共享榮耀。

由於《HoopsHype》在採訪時採匿名制，某球隊公關表示，他在剛進球隊實習時甚至沒有薪水，可能只有部分津貼，現在入行時的薪資福利也不如早期優渥，但能在其他方面能彌補缺憾，算是自得其樂的一種方式。

公關最重要的職責之一，在於面對突如其來的外部危機，狀況千奇百怪，讓從業人員都不禁感嘆，「瘋狂的事真的太多了！」對於那些不能公開的事，保密也成為工作的一部分，有公關就笑說：「有時聽到的小道消息，都可以寫出一本書了。」

事實上，台灣籃球賽規模不像NBA大，是一個公關團隊，分工極細，SBL球隊公關可能得單槍匹馬面對所有事務，負責的內容相當廣，發邀請函、寫新聞稿外，可能還得身兼社群媒體小編，處理行政事務等，有時碰到太過瘋狂的粉絲，公關得想各種辦法保護球員，身懷各種技能。

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