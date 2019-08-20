羽球世錦賽》台灣一哥周天成苦戰74分鐘 驚險晉級男單32強

周天成驚險晉級男單32強。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽於瑞士巴塞爾登場，男單第2種子「台灣一哥」周天成今日凌晨於64強面對世界排名27的丹麥好手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），小天耗時74分鐘以21：15、17：21、21：17驚險勝出，32強將遭遇世界排名116的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）。

周天成過去8次對戰維廷胡斯取得6勝2敗優勢，從2017年起更是6連勝進帳，但雙方近3次交手都是經由3局大戰，由小天驚險勝出。

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周天成首局掌握較多主動攻擊機會，6：3後連拿5分，取11：3領先。技術暫停後，周天成握有該局最多9分領先，維廷胡斯靠重扣、突擊等，追到14：15落後，而小天連續2拍扣殺還以顏色，以5：1攻勢先馳得點。

周天成次局6：3領先，但被對手以5：1攻勢後來居上，小天雖靠維廷胡斯連3拍失誤，以11：10進入技術暫停，但他下半局因連續回擊掛網等，最多落後4分，即使追到1分落後，卻又回擊掛網誤事，維廷胡斯將戰局逼入第3局。

周天成末局歷經8次平手，並在7：8時連取5分，拿到該局最多4分領先，但維廷胡斯再度展現韌性，追到13：14落後。不過，小天穩住陣腳並靠著對手連續回球掛網，驚險闖入32強。

周天成近期在超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽封王，世界排名上升至生涯最佳第2，被視為本屆奪冠熱門人選。他生涯5度參與世錦賽，2014年、2017年、2018年都止步8強，這次以朝爭取獎牌之目標邁進。

首輪驚險通過考驗，周天成次輪預計週三（21日）登場，對手杜爾金雅克64強以21：19、22：20收拾世界排名94波蘭選手羅加斯基（Michal Rogalski），終結對戰3連敗。

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