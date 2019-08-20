MLB》砸錢衝刺季後賽 勇士找來連4季50盜快腿外野手

勇士撿走快腿外野手漢彌爾頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕主戰中外野手英西亞提（Ender Inciarte）可能整季報銷，勇士決定砸錢買保險，從皇家讓渡名單撿走4度單季50盜的漢彌爾頓（Billy Hamilton），增加調度彈性。

英西亞提上週發生右大腿腿後肌2級拉傷，可能9月底才能復出，來不及在例行賽歸隊，勇士也還有2名外野手還在傷兵名單，馬卡奇斯（Nick Markakis）左手腕骨折至少再休3週，菜鳥萊利（Austin Riley）預計本週開始復健賽。

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勇士目前有4人分擔外野，明星強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）已經逐漸習慣守右外野，但因為主戰中外野手英西亞提缺陣，阿庫尼亞還是可能被移回中外野，但勇士今天找來5度入選金手套中外野手最終名單的漢彌爾頓，讓阿庫尼亞可以續守右外野。

漢彌爾頓提供勇士外野調度彈性。（資料照，美聯社）

28歲的漢彌爾頓於2014年跑出單季56盜，接著連3季都跑出生涯新高，累積295盜在現役球員排第5，今年轉戰皇家至今只有18盜，大聯盟官網認為，漢彌爾頓仍然能加強板凳深度，能上場代跑，也能在比賽後段替換防守。

大聯盟記者指出，勇士從皇家撿走漢彌爾頓後，須負擔本季剩餘90萬美元薪資，下季也還有725萬美元年薪、附帶100美元買斷選項，考量剩餘球季時間長度，在這個時間點找來漢彌爾頓要價不斐，但對於想衝刺季後賽的總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）來說，他很樂意砸錢補強。

根據Statcast數據，漢彌爾頓本季衝刺跑速每秒29.5英呎，比前2年30.1英呎速度稍慢，但仍是大聯盟頂尖，守備數據也高於平均，顯示漢彌爾頓在跑壘和守備都能有所貢獻。勇士已將右投威爾森（Bryse Wilson）下放3A，清出空間給漢彌爾頓。

漢彌爾頓連4年跑出單季50盜。（資料照，法新社）

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