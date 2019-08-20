NBA》「詹皇」連3年獲選新秀最愛球員 柯瑞乏人問津

詹姆斯連3年獲選新秀最愛球員，柯瑞未獲青睞。（資料照，USA TODAY Sports、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA年度新秀調查結果今出爐，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連3年蟬聯新秀最喜愛球員，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則乏人問津，而新秀互評部分，狀元威廉森（Zion Williamson）獲選年度最佳新人呼聲最高，而杜克隊友瑞迪許（Cam Reddish）則被看好能打出最棒的職業生涯。

NBA每年都會對該年度新人進行調查，最新結果今天出爐，在聯盟最喜愛的球員這題，湖人詹姆斯以38%得票率連3年稱霸，前勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）20%居次，快艇雷納德（Kawhi Leonard）和拓荒者雷納德（Kawhi Leonard）同為8％，而勇士球星柯瑞得票率為0％。

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新秀互選部分，狀元威廉森在「年度最佳新人預測」和「運動能力最佳的菜鳥」兩項獲得第一高票，但在「最佳職業生涯」得票率僅5％，老鷹瑞迪許獲19％選票，讓杜克大學球員連6年拿下此項最高票，「最佳playmaker」則由灰熊巴瑞特（R.J. Barrett）以40％得票率稱霸。

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