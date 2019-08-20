MLB》終於！ 國民王牌薛哲如願歸隊 本週對海盜先發

薛哲本週回歸對海盜先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因傷遲遲苦等、近幾週心急如焚的國民王牌薛哲（Max Scherzer），終於等到球隊允許，預計美國時間本週四歸隊對海盜隊先發主投，將是睽違1個月重回大聯盟。

已經連6年達陣單季200局和250K的薛哲，本季因為背部拉傷2度進入傷兵名單，上週復健賽測試雖然過關，但球隊保護有佳，仍決定延後薛哲歸隊時間，昨天薛哲再度進行復健賽，狀況依舊沒問題，終於獲得球隊放行，本週四將歸隊對海盜先發。

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「這讓我心情實在是好很多很多，我現在都痠在對的地方，我昨天投了65球，然後接受一整套的治療，但是酸的都是該酸的地方，所以對我來說是個好兆頭。」薛哲說，回歸後首場先發預計投75至80球，將是相隔近1個月再回大聯盟。

薛哲終於要回大聯盟投球。（資料照，美聯社）

「老實說，整件事情最難熬的地方在於，每天都要看狀況，每天都可能不一樣，每天早上醒來、都會把一整天的行程想一遍，想著等等要上場、投球、完全不會痛之類的。」薛哲說，「我受的又不是什麼嚴重的傷，這是最令人困惑的部分。」

在薛折受傷期間，得負責持續跟薛哲溝通、承受所有脾氣的總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）形容，薛哲受傷期間的脾氣，是真的挺暴躁的，但薛哲現在能夠回到正常輪值行程，若一切進展順利，就會在本週四登板對海盜主投。

總教練承擔與薛哲溝通的重擔。（資料照，美聯社）

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