MLB》重回德州傷心地 天使眾球星感傷追憶史卡格

天使隊只要去到每座球場，都會將史卡格的45號球衣掛在置物櫃前。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊投手史卡格（Tyler Skaggs）今年7月1日被發現在德州一處旅館驟逝，自此之後，天使隊只要去到每座球場，都會將他的45號球衣掛在以往屬於他的置物櫃前，但本週他們在休息室裡將會格外感傷，因為這是史卡格過世後，天使隊第一次回到德州這個傷心地。

由於史卡格過世當天的比賽遭到取消，因此雙方將在週三進行雙重戰，而回到德州也讓許多球員都別有感觸，「好多回憶都湧上來了，」外野手卡胡（Kole Calhoun）說道，「你會想到他的母親、太太，希望他們一家都過得很好。對於一支球隊來說，一定會格外感到空虛，他一直都還在我們的心中。」

請繼續往下閱讀...

由於遊騎兵明年將啟用新球場，這不僅是天使隊本季最後一次作客德州，也將是他們最後一次在Globe Life Park 進行比賽。史卡格的好友希尼（Andrew Heaney）將在週三雙重戰的晚間掛帥先發，在相距不遠的奧克拉荷馬州成長的他說，「小時候我常來這座球場、為這支球隊加油，」說道，「但在你成為球員以後來到這裡，卻發生了這些事，好像瞬間抹滅了所有美好的回憶，我很高興他們會有一座新的球場。」

希尼感傷追憶故友。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法