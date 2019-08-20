MLB》天使隊史第二快！ 大谷敲三壘安展超狂跑速（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使美聯新人王大谷翔平今天面對遊騎兵，在2局上敲出帶有1分打點的三壘安打，跑壘衝刺速度遠超過大聯盟的平均水準，超快的跑速也引發美媒驚呼。

大谷翔平今天擔任第3棒指定打擊，首局首打席靠著遊騎兵捕手崔維諾（Jose Trevino）的妨礙打擊上壘，隨後阿普頓（Justin Upton）和卡胡（Kole Calhoun）接連敲安，大谷跑回球隊第2分，老將普侯斯更敲出左外野3分砲，本季第19轟及生涯第652轟雙雙出爐，生涯打點也來到2055分打點，天使首局就灌進5分。

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天使首局就打了一輪，大谷翔平2局上在一壘有人時上場打擊，相中遊騎兵先發阿拉德（Kolby Allard）的87.4英哩（約140.6公里）卡特球，一棒掃向中左外野，大谷展現驚人腳程，從本壘狂奔至三壘，形成一支帶有1分打點的三壘安打，本季第4支，天使4局前以7：2領先遊騎兵。

根據大聯盟官網作家西蒙（Andrew Simon）數據顯示，大谷的跑壘衝刺速度（Sprint Speed）每秒約29英尺（約8.8公尺），大於大聯盟平均值每秒27英尺，從本壘跑上三壘只花了11.09秒，也寫下天使隊史第二快的紀錄。

大谷翔平敲出本季第4支三壘安打。（歐新社）

大谷翔平從本壘跑上三壘只花了11.09秒，也寫下天使隊史第二快的紀錄。（歐新社）

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