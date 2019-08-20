NBA》不是威廉森！ 新人瑞迪許生涯表現最被看好

杜克三巨頭之一瑞迪許。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕狀元威廉森（Zion Williamson）是NBA的人氣王，不過週一NBA公布年度新人調查，在「最佳職業生涯」項目中，最被同梯看好的不是威廉森，而是同為杜克三巨頭之一的瑞迪許（Cam Reddish）。

威廉森無疑是關注度最高的新人，不過也多次因體重問題受到批評，不少人認為他的體型過大，身高6.7呎、體重285磅（約129公斤）的身材對長遠的籃球生涯並不有利。不僅是媒體不看好，他的新人同梯們也不認為選秀狀元的光環可以一直跟著他，以長遠的生涯表現來看，他們更看好威廉森的大學隊友瑞迪許。

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瑞迪許今年六月的選秀中被老鷹以第10順位選中，他在杜克大學唯一的賽季中投籃命中率35.6％，三分命中率33.3％，是杜克大學球隊第三好的成績，有些人認為瑞迪許在杜克大學尚未完全發揮，加入NBA後可以更不受限地成長，從調查結果看來，新人們也認同這個說法，有19%認為瑞迪許將有最好的職業生涯表現。

摩朗特與威廉森。（資料照，法新社）

瑞迪許並不是唯一在長遠表現排名超越威廉森的球員，灰熊隊新秀榜眼控衛摩朗特（Ja Morant），還有來自維吉尼亞大學的老鷹前鋒杭特（De'Andre Hunter），都比威廉森的得票數高出許多，以下是調查的排行結果：

哪一位新人將會有最佳職業生涯？

1. Cam Reddish, 老鷹 -- 19％

2. Ja Morant, 灰熊 -- 16％

3. De'Andre Hunter, 老鷹 -- 11％

4. R.J. Barrett, 尼克 -- 5％

Jaxson Hayes, 鵜鶘 -- 5％

Coby White, 公牛 -- 5％

Zion Williamson, 鵜鶘 -- 5％

R.J.巴瑞特。（資料照，USA TODAY Sports）

至於短期來看，威廉森依然獨霸排行，新人們認為年度最佳新人將會由威廉森與摩朗特相互角逐，以下是調查的排行結果：

誰將贏得年度最佳新人？

1. Zion Williamson, 鵜鶘 -- 35％

2. Ja Morant, 灰熊 -- 27％

3. R.J. Barrett, 尼克 -- 5％

Cam Reddish, 老鷹 -- 5％

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