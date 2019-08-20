MLB》哈德森6.2局無安打 紅雀敬遠耶利奇完封釀酒人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀主場對釀酒人三連戰G1，先發哈德森（Dakota Hudson）用111球投出6.2局7K無安打比賽，牛棚雖然破功，仍合力完成1安打完封勝，以3：0拔得頭籌，哈德森摘下本季第12勝為球隊最多。

本季2次造訪釀酒人都投不滿5局的哈德森，今天在主場討回顏面，前6局投完沒被擊出任何安打，7局上連續解決2人，但已經開始投不進好球帶，對下一棒坦姆斯（Eric Thames）投出單場第4次保送後，用球量來到111球，只差1球就追平本季個人單場最多，總教練決定換投，讓哈德森在全場起立鼓掌致敬中退場。

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蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）接手只用2球，製造滾地球出局結束釀酒人進攻。8局上釀酒人靠守備失誤上壘，蓋拉葛斯連讓2名打者擊出飛球出局後，被葛朗多（Yasmani Grandal）敲出右外野邊線二壘安打，無安打比賽破功，下一棒輪到強打耶利奇（Christian Yelich）。

紅雀喊暫停，推出大將米勒（Andrew Miller）接手，米勒登板後敬遠耶利奇，釀酒人2出局攻佔滿壘，但米勒只花1球，就讓重砲摩斯塔卡司（Mike Moustakas）擊出滾地球出局，拆彈成功。9局上米勒投出3上3下，釀酒人0：3遭完封，哈德森收下全隊最多第12勝，米勒獲本季第5次救援成功。

紅雀今天雖然只敲出5支安打，但全場2次得點圈有人機會，把握關鍵一擊，5局下靠保送和安打進帳2分，6局下德容（Paul DeJong）擊出陽春砲，打回紅雀第3分，球打到觀眾席後，反彈進球場看板的空隙，落點相當巧妙。

國聯中區目前形成混戰，今天贏球的紅雀暫居第一，小熊以0.5場勝差緊追在後，釀酒人排第三、落後3場勝差。國聯外卡部分，小熊暫居領先，釀酒人離晉級門檻有2.5場勝差。

哈德森投出6.2局無安打比賽。（法新社）

哈德森是球隊勝投王。（USA TODAY Sports）

哈德森在全場起立掌聲中退場。（USA TODAY Sports）

明星隊友韋恩萊特上前擁抱哈德森。（美聯社）

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