棒球》超狂女力！少棒女投手飆K展美技 獲讚媲美「雷神」（影音）

佛雷金成為史上第6位在世界少棒大賽登板的女投手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前正在美國賓州舉行的世界少棒大賽（Little League World Series）話題十足，其中一位代表中西區參賽的女球員佛雷金（Maddy Freking）也吸引不少目光，日前她更成功寫下歷史，成為史上第6位站上世界少棒大賽投手丘的女球員。

佛雷金是史上第19位參加世界少棒大賽的女生、她原為球隊二壘手，被教練譽為「帶過的球員中守備能力最出色的二壘手」，日前更在面隊東南區的比賽中登板投球，她在一出局滿壘時臨危受命登板，先讓對手站著不動被三振，接著再讓打者擊出軟弱滾地球，自己下丘將球傳向本壘，成功化解失分危機。

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在現場觀賽的海盜隊總教練，更對佛雷金的表現誇道：「上一個我看過能展現如此球威的金髮投手是辛德加德（Noah Syndergaard）。」雖然中西區最後此役以0：11輸球，只要再輸一場就會面臨淘汰命運，但無論結果如何，佛雷金已經成功證明自己的實力。

Struck him out looking, then makes a play for the highlight reel.



Maddy Freking can do it all #LLWS pic.twitter.com/1WU08V9PXJ — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年8月18日

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