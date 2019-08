棒球》超狂女力！少棒女投手飆K展美技 獲讚媲美「雷神」（影音）

佛雷金成為史上第6位在世界少棒大賽登板的女投手。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕目前正在美國賓州舉行的世界少棒大賽(Little League World Series)話題十足,其中一位代表中西區參賽的女球員佛雷金(Maddy Freking)也吸引不少目光,日前她更成功寫下歷史,成為史上第6位站上世界少棒大賽投手丘的女球員。

佛雷金是史上第19位參加世界少棒大賽的女生、她原為球隊二壘手,被教練譽為「帶過的球員中守備能力最出色的二壘手」,日前更在面隊東南區的比賽中登板投球,她在一出局滿壘時臨危受命登板,先讓對手站著不動被三振,接著再讓打者擊出軟弱滾地球,自己下丘將球傳向本壘,成功化解失分危機。

在現場觀賽的海盜隊總教練,更對佛雷金的表現誇道:「上一個我看過能展現如此球威的金髮投手是辛德加德(Noah Syndergaard)。」雖然中西區最後此役以0:11輸球,只要再輸一場就會面臨淘汰命運,但無論結果如何,佛雷金已經成功證明自己的實力。

Struck him out looking, then makes a play for the highlight reel.



Maddy Freking can do it all #LLWS pic.twitter.com/1WU08V9PXJ