網球》備戰美網會好友 陳彥博搞笑舉動讓小薇虧「最近壓力很大喔」

謝淑薇備戰美網期間抽空與好友陳彥博見面。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕正在備戰美網的謝淑薇最近也抽空與好友、台灣超馬好手陳彥博相見歡，熟識的兩人一見面就笑料不斷，也展現兩人的好交情。

陳彥博日前在臉書po出與小薇見面的影片，並寫下「看看是誰大駕光臨？！」影片裡可見陳彥博在謝淑薇開門之前，就拿著網球拍迎接，並在好友開門後作勢揮拍、口中還喊著：「15-15、40-15、溫布頓冠軍！」最後更對著謝淑薇的人形立牌親吻，讓她不禁說道：「我是有家室的人！」

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隨後陳彥博也在臉書寫下：「哈哈！比賽壓力都很大，見面都可以嘰哩呱啦一整晚，雖然我們都在不同領域項目努力，但總是彼此互相鼓勵打氣，請大家為我們加油喔！」謝淑薇則在下面留言：「 不管彥博吃了什麼，都給我來一份！！！」更轉發影片：「誰快來把彥博帶去按摩放鬆一下！！！」

不過謝淑薇與妹妹謝語倢日前持外卡資格參加紐約公開賽出師不利，首輪遭遇羅馬尼亞老搭檔妮可拉絲古（Monica Niculescu）與俄羅斯好手加絲帕瑞安（Margarita Gasparyan）組合，以1：6、5：7直落二慘遭淘汰。

名列賽會第二種子的詹家姐妹詹詠然／詹皓晴面對白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）以及斯洛伐克庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）則以6：1、6：0直落二輕鬆晉級八強。







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