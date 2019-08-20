MLB》瞄準隊史第一人！ 洋基菜鳥教頭前兩季有望都百勝

洋基總教練布恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基雖然本季飽受傷兵所困，卻寫下領先全聯盟的83勝43負的戰績，總教練布恩（Aaron Boone）的運籌帷幄功不可沒，而他也有望成為洋基隊史首位前兩季都達成百勝的總教練。

洋基今年開季傷兵不斷，不過至今戰績仍能在美東獨走，雖然主力安杜哈爾（Miguel Andujar）本季報銷，史坦頓（Giancarlo Stanton）歸隊未有時間表，總教練布恩啟用奇兵收到好效果，厄謝拉（Gio Urshela）和赫曼（Domingo Germán）雙雙都繳出好表現，讓洋基戰績居高不墜，目前比賽還剩下36場，只要再拿下17勝，洋基就能連續兩季百勝入袋。

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在洋基百年隊史當中，只有傳奇教頭哈金斯（Miller Huggins）、麥卡錫（Joe McCarthy）和托瑞（Joe Torre）曾率領洋基連續兩季達成百勝成就，而布恩有機會成為隊史第一位執教生涯前兩季拿下百勝的總教練。總管凱許曼（Brian Cashman）慧眼識英雄，並說道，「布恩是匹大黑馬，完全讓我們大吃一驚。」

布恩生涯前兩年共累積183勝105負，洋基執教前兩年的勝場數紀錄是麥卡錫所保持的201勝，他在執教第一年拿下94勝，次年則是107勝，布恩很有機會能挑戰這項紀錄。

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