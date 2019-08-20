MLB》恐怖！ 國民近3戰16轟、5戰爆打62分破紀錄（影音）

國民近5戰爆打62分破隊史紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕王牌和終結者都在傷兵名單，但近況火燙的國民，用球棒搞定所有事，今天再度狂掃15安以13：0血洗海盜，近3戰猛掃16轟、近5戰爆打62分，雙雙刷新隊史紀錄。

王牌薛哲（Max Scherzer）缺陣將近1個月，預計本週才要復出，終結者杜利托（Sean Doolittle）則因右膝肌腱炎成為最新傷兵，雖然強投因傷缺陣，但國民靠投手車輪接力、打線爆打照樣贏球，二連勝續居國聯外卡龍頭。

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今天作客海盜的比賽，伊頓（Adam Eaton）首局就炸裂，個人連3場開轟，國民連吃大局，4局打完已經11：0遙遙領先，4名投手接力完封海盜，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）開轟，單場3安猛打賞進帳5打點。

總計國民近5戰爆打62分，超越2017年開季5戰58分，締造隊史新紀錄，近3場扛出16發全壘打，同樣改寫隊史紀錄。而今天羅布列斯（Victor Robles）挨本季第20次觸身球，則追平隊史紀錄。

The last 5 games have been a National treasure. pic.twitter.com/VnogwT4Dl3 — MLB （@MLB） 2019年8月20日

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