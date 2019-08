MLB》恐怖！ 國民近3戰16轟、5戰爆打62分破紀錄（影音）

國民近5戰爆打62分破隊史紀錄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕王牌和終結者都在傷兵名單,但近況火燙的國民,用球棒搞定所有事,今天再度狂掃15安以13:0血洗海盜,近3戰猛掃16轟、近5戰爆打62分,雙雙刷新隊史紀錄。

王牌薛哲(Max Scherzer)缺陣將近1個月,預計本週才要復出,終結者杜利托(Sean Doolittle)則因右膝肌腱炎成為最新傷兵,雖然強投因傷缺陣,但國民靠投手車輪接力、打線爆打照樣贏球,二連勝續居國聯外卡龍頭。

今天作客海盜的比賽,伊頓(Adam Eaton)首局就炸裂,個人連3場開轟,國民連吃大局,4局打完已經11:0遙遙領先,4名投手接力完封海盜,卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)開轟,單場3安猛打賞進帳5打點。

總計國民近5戰爆打62分,超越2017年開季5戰58分,締造隊史新紀錄,近3場扛出16發全壘打,同樣改寫隊史紀錄。而今天羅布列斯(Victor Robles)挨本季第20次觸身球,則追平隊史紀錄。

