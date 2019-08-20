NBA》暖男柯瑞再展愛心 將助霍華德大學重建高球隊

柯瑞十分熱愛打高爾夫球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）曾經兩度當選MVP，而出了籃球場，他也時常從事其他運動，尤其眾所皆知愛打高爾夫球，美國時間週一柯瑞宣佈將捐款幫助霍華德大學重建高爾夫球隊，以愛心為大學高球埋下種子。

霍華德大學是一所歷史悠久的黑人大學，柯瑞今年一月曾到校園裡觀賞自己贊助拍攝的紀錄片《Emanuel》，這部片描述2015年南卡羅萊州的教堂槍殺案，當時有九名非裔美國人喪命，在電影結束後，霍華德大學學生Otis Ferguson向柯瑞表示學校先前有高爾夫球隊，不過沒有持續經營，自己試圖復興高爾夫球隊卻失敗，這個契機讓柯瑞萌生贊助念頭，這週的記者會中正式宣布捐贈，讓霍華德大學足以於2020-21學年中重建男子及女子隊伍。

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柯瑞於記者會中特別提到Otis Ferguson，表示當時的見面促成了這個機會，「高爾夫球連結了我們，責任、競爭、紀律──我們透過高爾夫球學習這些典範。」

柯瑞沒有透露確切的捐贈金額，不過霍華德大學表示這是長達六年的合作，贊助柯瑞的Under Armour也將提供運動服裝，高爾夫球品牌Callaway則會提供器具，柯瑞說：「我將會參與這趟旅程的每一個部分，這是超越高爾夫球賽本身的好事。」

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