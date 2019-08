MLB》真是冤家路窄！ 鮑爾與馬查多相視而笑（影音）

〔體育中心/綜合報導〕明星強投鮑爾(Trevor Bauer)本季被印地安人交易至紅人,轉戰國聯,本季首度先發對戰教士,繳出7局11K失3分(2責失)的優質好投,但球隊以2:3惜敗,苦吞本季第10敗。值得一提的是,他曾在季初當面慶祝馬查多(Manny Machado)加盟教士,開心少了一個剋星,未料今天對決的首打席就被敲出帶有1分打點的安打。

馬查多本季以10年3億美元大約加盟聖地牙哥教士隊,當時還效力印地安人的鮑爾當面向馬查多擁抱慶賀,並說道:「我好高興你現在在國家聯盟,你不懂,我的防禦率會整整下降1,太感謝你了。」

但世事難料,鮑爾季中被交易至國聯紅人,今天與馬查多狹路相逢,首局就遭遇亂流,被開路先鋒賈西亞(Greg Garcia)敲安後又保送了奈勒(Josh Naylor),馬查多在一二壘有擊出中外野平飛安打,助隊先馳得點,不過之後的兩打席鮑爾都扳回顏面,分別用三振和內野滾地球讓馬查多出局。鏡頭也捕捉到鮑爾三振馬查多後,兩人相視而笑。

馬查多堪稱是鮑爾的剋星,生涯對戰17打數敲出10支安打,包括4發全壘打,打擊率高達5成88。

鮑爾。(美聯社)

We were with Trevor Bauer when the news broke that Manny Machado was signing outside of the AL and he was so happy. “Machado’s my dad.” Now they’re back together in the NL and Bauer finally got ‘em. What a moment. pic.twitter.com/dGQnfWZb6b