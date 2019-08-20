晴時多雲

MLB》真是冤家路窄！ 鮑爾與馬查多相視而笑（影音）

2019/08/20 12:15

〔體育中心／綜合報導〕明星強投鮑爾（Trevor Bauer）本季被印地安人交易至紅人，轉戰國聯，本季首度先發對戰教士，繳出7局11K失3分（2責失）的優質好投，但球隊以2：3惜敗，苦吞本季第10敗。值得一提的是，他曾在季初當面慶祝馬查多（Manny Machado）加盟教士，開心少了一個剋星，未料今天對決的首打席就被敲出帶有1分打點的安打。

馬查多本季以10年3億美元大約加盟聖地牙哥教士隊，當時還效力印地安人的鮑爾當面向馬查多擁抱慶賀，並說道：「我好高興你現在在國家聯盟，你不懂，我的防禦率會整整下降1，太感謝你了。」

但世事難料，鮑爾季中被交易至國聯紅人，今天與馬查多狹路相逢，首局就遭遇亂流，被開路先鋒賈西亞（Greg Garcia）敲安後又保送了奈勒（Josh Naylor），馬查多在一二壘有擊出中外野平飛安打，助隊先馳得點，不過之後的兩打席鮑爾都扳回顏面，分別用三振和內野滾地球讓馬查多出局。鏡頭也捕捉到鮑爾三振馬查多後，兩人相視而笑。

馬查多堪稱是鮑爾的剋星，生涯對戰17打數敲出10支安打，包括4發全壘打，打擊率高達5成88。

鮑爾。（美聯社）

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