NBA》加入勇士更成熟！總管大讚D.羅素

勇士透過先簽後換從籃網交易來明星後衛D.羅素。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天勇士透過先簽後換從籃網交易來明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell），雖然加入聯盟才短短四個賽季，但是歷經兩次轉隊的D.羅素似乎在心理層面上又更加成熟，也讓勇士總管邁爾斯（Bob Myers）大讚他的表現。

據《雅虎體育》報導，最近邁爾斯和D.羅素在紐約會面時，討論到了一些D.羅素在湖人不好的過去。邁爾斯說：「D.羅素告訴我『事後來看，或許當時的我還沒準備好成為湖人的第二順位』，很多人遇到這種事情都會把錯推給別人並說不是自己的問題，但他卻歸咎於自己，我想這就是D.羅素展現了他的成熟。」

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其實過去還是湖人菜鳥時，D.羅素就曾捲入一起偷拍風波，他在社群軟體上傳了一段影片，影片中前隊友N.楊恩（Nick Young）承認劈腿未婚妻饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea），也因此造成了很大的爭議。且作為2015年選秀會的榜眼，D.羅素進入聯盟後卻遲遲沒有打出應有的身價，直到上個賽季才在籃網大爆發，平均有21.1分3.9籃板7助攻的好表現。

前隊友N.楊恩與未婚妻饒舌歌手伊姬阿潔莉亞。（資料照，美聯社）

「對於一個新人來說，他經歷了很多」邁爾斯說道，「以高選秀順位進入湖人，之後被交易到籃網，他幫助球隊進步的同時也幫助了自己」，他最後說「我比當初交易D.羅素來時更開心，因為我知道了更多他身為全明星的能力」。

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