MLB》治療白血病缺陣2個月 卡拉斯科復出首球飆速155

Carlos Carrasco is making his first rehab start since being diagnosed with leukemia.



（via @MandyBell02）#CookieStrongpic.twitter.com/xJTlMyBBKv — Cleveland Indians （@Indians） 2019年8月20日

〔體育中心／綜合報導〕印地安人32歲右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）今在2A展開首場復健賽，雖然不是以往的先發角色，但是是他從5月暫別球場接受白血病治療後，首次回到投手丘，第一球就催出97英哩（約155.2公里），也讓他大感驚喜。

今天印地安人2A的比賽，有超過4千位觀眾進場看球，6局上半牛棚大門開啟，一個熟悉的身影出現，卡拉斯科的釘鞋才剛踏進外野草地，觀眾席就爆出歡呼聲為他喝采，因為今天是他因為白血病暫別球場2個多月後，首次回到球場出賽。

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卡拉斯科復出第一球就催出97英哩，接著連塞3顆96英哩快速球，球速之快讓他大感驚奇，因為從他接受治療後到今天回歸，大概只丟了3、4次牛棚，「我投完馬上轉身看計分板，我只是想看一下那球表現如何，結果竟然有97英哩，感覺超棒。」

Just two and a half months ago, @Indians pitcher Carlos Carrasco was diagnosed with Leukemia. Tonight, he took the mound in Akron. 1 inning. 1 strikeout. 1 incredible smile.



Welcome back, Cookie. #CookieStrong #RallyTogether #Indians pic.twitter.com/ThvVeDpLvM — Jon Doss （@JonDoss） 2019年8月20日

卡拉斯科對於球迷的熱情相當感激，因為他們從第一天到現在，一直都在背後陪伴著他，相隔近3個月終於回到球場，再度回到有棒球的世界，第一球催出驚奇球速，都讓他覺得幸福萬分，他今天以直球為主，搭配3顆變速球和1顆滑球。

卡拉斯科也說，不只是快速球，他對自己所有球種都感到驚奇，因為全部的感覺都跟以往不同，甚至連變速球都是如此，回歸的首場復健賽他投了16球（9顆好球），有11顆都超過94英哩，對此他表示：「我已經準備好了，就看明天感覺如何，決定下一步。」

總教練法蘭柯納（Terry Francona）透露，卡拉斯科上週模擬賽時，球速大約90到93英哩而已，但他今天開始投復健賽，馬上就證明了自己的能耐。但目前暫定讓卡拉斯科繼續以後援的角色調整，因為他接受白血病治療，已經超過2個月沒投球。

卡拉斯科復出首球就催出155公里。（取自MLB官網）

卡拉斯科完成首場復健賽。（美聯社）

卡拉斯科與捕手擁抱致意。（美聯社）

球迷為卡拉斯科加油。（美聯社）

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