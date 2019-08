MLB》治療白血病缺陣2個月 卡拉斯科復出首球飆速155

Carlos Carrasco is making his first rehab start since being diagnosed with leukemia. (via @MandyBell02 ) #CookieStrong pic.twitter.com/xJTlMyBBKv

〔體育中心/綜合報導〕印地安人32歲右投卡拉斯科(Carlos Carrasco)今在2A展開首場復健賽,雖然不是以往的先發角色,但是是他從5月暫別球場接受白血病治療後,首次回到投手丘,第一球就催出97英哩(約155.2公里),也讓他大感驚喜。

今天印地安人2A的比賽,有超過4千位觀眾進場看球,6局上半牛棚大門開啟,一個熟悉的身影出現,卡拉斯科的釘鞋才剛踏進外野草地,觀眾席就爆出歡呼聲為他喝采,因為今天是他因為白血病暫別球場2個多月後,首次回到球場出賽。

卡拉斯科復出第一球就催出97英哩,接著連塞3顆96英哩快速球,球速之快讓他大感驚奇,因為從他接受治療後到今天回歸,大概只丟了3、4次牛棚,「我投完馬上轉身看計分板,我只是想看一下那球表現如何,結果竟然有97英哩,感覺超棒。」

Just two and a half months ago, @Indians pitcher Carlos Carrasco was diagnosed with Leukemia. Tonight, he took the mound in Akron. 1 inning. 1 strikeout. 1 incredible smile.



Welcome back, Cookie. #CookieStrong #RallyTogether #Indians pic.twitter.com/ThvVeDpLvM