MLB》升大聯盟擠下王維中 運動家大物球探報告公開

A.J. Puk被看好有機會成為運動家牛棚要角。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天將台將王維中下放，升上3A頂級左投大物A.J. Puk，最快明天對洋基就會讓他出場後援，迎接大聯盟生涯初登板，官網記者整理A.J. Puk的球探報告，介紹這位運動家農場排名第2的年輕左投。

運動家於2016年首輪第6選中A.J. Puk，隔年在高階1A和2A打拚，在小聯盟每9局出賽平均可飆13.2次三振為小聯盟之最，去年春訓有機會卡位輪值，但因接受TJ手術整季報銷，今年復出至今皆為後援出賽，從高階1A一路升到3A，在打者火力兇猛的太平洋岸聯盟出賽9場，11局投球送出16K，被打擊率僅1成75。

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A.J. Puk在今年百大新秀排名第43，左投部分則排名第5，6月底被升上2A後，球隊就已明確告知，會讓他在今年球季尾聲上大聯盟磨練。根據官網報導整理的球探報告，A.J. Puk球速穩定上看96到98英哩，屢屢催出99英哩火球，屆時登上大聯盟，在腎上腺素的作用下，有望催出100英哩。

除了傲人快速球，A.J. Puk的滑球也獲球探高度評價，球速落在88到90英哩，接近本壘才極速下墜的變化軌跡，對於左右打都有極佳引誘效果，而變速球也高於平均水準，雖然季初因為手肘不適暫時封印，但球探認為A.J. Puk光靠直球和滑球搭配，就足以提供充足牛棚支援。

球探報告認為，雖然A.J. Puk手肘受過傷，但他仍能讓打者揮棒落空，不管攻擊內外角，都能讓打者打不好，雖然控球的穩定性對他來說可能是一項考驗，但A.J. Puk出色的武器球種，以及讓打者揮空的能力，都讓他有機會成為牛棚要角。

A.J. Puk將升上大聯盟。（資料照，法新社）

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