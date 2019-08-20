羽球》曾為罹癌球迷打氣、海嘯災民祈福 BWF大讚小天：難得的球員

BWF官網撰文分享周天成與癌症球迷之間的故事。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在世錦賽首輪驚險擊退丹麥好手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），順利晉級，世界羽聯（BWF）官網近日也撰文介紹小天在印尼賽與球迷約定、為海嘯災民祈福等暖心舉動，大讚小天是「難得的球員」。

BWF的文中提到，周天成在上個月的印尼公開賽奪下個人生涯的重大勝利，但背後的原因並非對比賽有新的見解、或者在技術上做出改變，而是為了實現與一位血癌球迷之間的諾言。「我只是想在比賽時展現我的態度，因為你只能戰鬥，不能決定結果如何，」周天成受訪時說道，「我展現了自己是如何做到的、如何控制我自己，我想要告訴她，她也應該在面對癌症上展現一樣的態度。」

請繼續往下閱讀...

周天成的物理治療師高敏珊也向記者說明了事情的原委，稱這位球迷在亞運的時候透過母親向小天送了禮物。但在印尼公開賽四強前，她告訴高敏珊自己因為需要進行化療而不能到場幫小天加油，小天知道後便錄製了一段影片給這位球迷：「我會盡全力、你也要盡力，可以答應我嗎？」

周天成上月在印尼公開賽風光摘下冠軍。（資料照，法新社）

高敏珊表示，這位球迷在醫院進行化療時也觀賞了比賽，「也許這會讓她忘了病痛，而且這個約定也成為了周天成最強大的動力。周天成告訴她：『我不能控制結果，但我可以決定我的態度，所以你也一樣，你必須用一樣的態度面對癌症。』這或許也是激勵他進到決賽的動力。」

周天成的晉級之路並不簡單，決賽前三場他都陷入了馬拉松般的戰役，平均每場耗時76分鐘。小天後來也表示，印尼賽的冠軍確實對球迷產生了激勵作用，她的病情得到了很大的進展。

除了這個與球迷之間的約定，文章中也提到小天曾在2018年9月韓國公開賽後將冠軍獻給印尼海嘯的受災者、在台北時則會在星期日分送食物給無家者，BWF因此大讚小天是「難得的球員」，因為總能把自己的成績發揮更大的意義，高敏珊在受訪時也引述小天曾說過的話，就是不僅要成為羽毛球場上的贏家，更重要的是成為「人生的贏家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法