世界盃》「聰明哥」傷癒回歸 隨美國隊練習大秀花式投籃

〔體育中心／綜合報導〕世界盃陣容之一史馬特（Marcus Smart），八月初因小腿受傷暫停上場，近兩週後重返隊上，確定能夠在澳洲和美國隊一起練習，備戰世界盃。

雖然暫停兩週，史馬特在場上的表現仍然亮眼，NBA在推特上發布史馬特花式投籃的短片，以及練習時的精采剪輯，可見史馬特的好身手並沒有受到影響。

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#USAGotGame @smart_MS3, KING of the trick-shots! pic.twitter.com/nz6IYp9QTC — NBA （@NBA） 2019年8月19日

塞爾提克隊的史馬特、塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）和沃克（Kemba Walker）目前都還在美國隊名單中，上週末國王菜鳥後衛福克斯（De'Aaron Fox）退出後，美國隊陣容剩下13人，表示賽爾提克隊至少會有三名球員參與這屆世界盃。

對於塞爾提克球迷來說這是個好消息，四名球員正在利用額外的時間培養彼此的默契，沃克向USA Basketball的記者表示：「我們正在建立隊友情誼，剛結束17小時的飛行，我們在飛機上聊天、開玩笑，一切都很好。」

Jaylen Brown shines in ones following @usabasketball practice in Melbourne! #USAGotGame #USABMNT pic.twitter.com/X3cgPTvFM9 — NBA （@NBA） 2019年8月19日

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