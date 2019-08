世界盃》「聰明哥」傷癒回歸 隨美國隊練習大秀花式投籃

〔體育中心/綜合報導〕世界盃陣容之一史馬特(Marcus Smart),八月初因小腿受傷暫停上場,近兩週後重返隊上,確定能夠在澳洲和美國隊一起練習,備戰世界盃。

雖然暫停兩週,史馬特在場上的表現仍然亮眼,NBA在推特上發布史馬特花式投籃的短片,以及練習時的精采剪輯,可見史馬特的好身手並沒有受到影響。

塞爾提克隊的史馬特、塔圖姆(Jayson Tatum)、J.布朗(Jaylen Brown)和沃克(Kemba Walker)目前都還在美國隊名單中,上週末國王菜鳥後衛福克斯(De'Aaron Fox)退出後,美國隊陣容剩下13人,表示賽爾提克隊至少會有三名球員參與這屆世界盃。

對於塞爾提克球迷來說這是個好消息,四名球員正在利用額外的時間培養彼此的默契,沃克向USA Basketball的記者表示:「我們正在建立隊友情誼,剛結束17小時的飛行,我們在飛機上聊天、開玩笑,一切都很好。」

Jaylen Brown shines in ones following @usabasketball practice in Melbourne! #USAGotGame #USABMNT pic.twitter.com/X3cgPTvFM9