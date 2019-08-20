籃球》林書豪前進CBA？ 北京首鋼頂級報價曝光

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕NBA台裔後衛林書豪上季在暴龍奪下生涯首冠，至今在自由市場乏人問津，有可能前進CBA延續職業生涯。昨天傳出與中國CBA北京鴨首鋼達成簽約共識，今天再度有消息爆料，首鋼隊將開出一年超過300萬美元（約新台幣9400萬）的稅後合約招攬林書豪。

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，即將滿31歲的林書豪，上季隨暴龍隊奪冠，無奈上場時間有限，貢獻甚少，所以從自由市場開市迄今，仍未找到新東家，他在返台舉辦分享會時，更一度在會中失控落淚，坦言好像已被NBA放棄。

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關於林書豪到中國打球的傳言從未斷過，而他對於回亞洲出賽也一直持開放態度，他也坦言，轉戰中國不失為未來選項之一。日前《北京青年報》記者宋翔爆料：「北京首鋼隊無限接近簽約林書豪，雙方近期談地比較順利，達成了簽約意向。但還未最終落筆。」

今天再度有消息指出，北京首鋼積極與林書豪的經紀團隊接觸，將會開出一份年薪超過300萬美元的稅後合約。林書豪日前受訪時曾表示，「我打CBA不代表我永遠回不了NBA。」但他也強調，仍得與經紀人討論所有選項與細節，才會做出決定。

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