MLB》凱利甩低潮開轟追平隊史紀錄 響尾蛇斷洛磯4連勝（影音）

凱利（左）敲出本季第18轟，追平隊史捕手單季最多轟紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天在主場迎戰洛磯，當家捕手C.凱利（Carson Kelly）力甩17支0的低潮，在8局下敲出超前陽春砲，本季第18轟出爐，追平隊史單季捕手最多轟紀錄，響尾蛇終場以5：3力退洛磯，中斷對手近期的4連勝。

響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）首局靠著雙殺度過失分危機，4局上連飆2K後控球失準，先對墨菲（Daniel Murphy）投出四壞球保送，再被塔比亞（Raimel Tapia）敲安，他仍無法回穩，連投2次保送，讓對手先馳得點。加倫此役先發6局被敲5安只失1分，另外投出8次三振和6次四壞球保送。

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洛磯先發岡薩雷茲（Chi Chi González）前5局完全封鎖響尾蛇打線，只讓對手靠著保送上壘，未料第6局竟被陷入17支0的捕手C.凱利（Carson Kelly）敲安，無安打比賽夢碎，隨後他也遭到馬堤（Ketel Marte）狙擊，挨了一發右外野2分砲，響尾蛇以2：1反超。岡薩雷茲主投6局挨3安失2分退場。

岡薩雷茲。（美聯社）

洛磯8局上攻勢再起，沃特斯（Tony Wolters）適時擊出帶有追平分的右外野安打，但響尾蛇下個半局就有所回應，走出低潮的C.凱利手感逐漸復甦，從戴維斯手中敲出打破僵局的左外野陽春砲，本季第18轟出爐，也追平2011年蒙特羅（Miguel Montero）所保有的捕手單季最多轟紀錄。

佩洛塔（David Peralta）後來也補上一支帶有2分打點的右外野三壘安打，幫助球隊增添保險分鎖定勝局，僅管布雷克蒙（Charlie Blackmon）9局上開轟追回1分，也難挽頹勢，響尾蛇終場以5：3贏球。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後大讚凱利的好表現，「當球隊具有攻擊能力的捕手後，這勢必對於打線是一大助益。」

佩洛塔。（美聯社）

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