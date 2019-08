MLB》印地安人雙王牌崛起 離隊的鮑爾是幕後推手

畢伯和克萊文傑是印地安人新王牌二人組。(取自MLB)

〔體育中心/綜合報導〕2個月以前,印地安人還落後分區龍頭11場勝差,王牌克魯伯(Corey Kluber)因傷缺陣,3號先發卡拉斯科(Carlos Carrasco)也因白血病暫別球場,但印地安人已經重返美聯中區王座爭霸戰,畢伯(Shane Bieber)和克萊文傑(Mike Clevinger)兩位後段輪值崛起,被大聯盟官網記者點名功不可沒。

大聯盟官網記者Matt Kelly認為,26歲的畢伯和28歲的克萊文傑撐起輪值,讓印地安人更容易送走二號先發鮑爾(Trevor Bauer),透過交易補強外野空缺,而且兩人出色的先發表現,正是印第安人衝刺季後賽最需要的強心針。

請繼續往下閱讀...

畢伯本季已經達陣200K,防禦率3.27和勝場貢獻值4.3都是聯盟前段班,傷癒歸隊2個多月的克萊文傑,自7月至今表現也相當出色,製造打者揮空率高居大聯盟第二,而打造出大聯盟防禦率排名前5名輪值的投手教練威利斯(Carl Willis),也在牛棚持續給予協助。

Shane Bieber and Mike Clevinger rank among the league leaders in whiff-per-swing rate and K-BB%. Their sliders possess different shapes but are both a nightmare to face, especially when they tunnel them this well with their other pitches. #Indians pic.twitter.com/4fc689THka

畢伯透露,除了投手教練,有一人同樣功不可沒,那就是上月被交易到紅人、與他們兩人情同兄弟的鮑爾,「就算他人已經在辛辛那提了,我們每次上場比賽,還是會傳簡訊討論,就算他現在去辛辛那提了,我們也沒有停止討論。」

印地安人老將奇普尼斯(Jason Kipnis)回憶,鮑爾還在隊上的時候,畢伯和克萊文傑都會跟鮑爾一起練習,努力把各種球路的放球點,練得看起來一模一樣,當你還在看這到底是直球還是滑球的時候,已經來不及了。

記者Matt Kelly指出,畢伯和克萊文傑今年的變化球都用得更多,而且克萊文傑在2012年動完TJ手術後,首次找回了昔日球速,本季均速上看95.9英哩,這又是鮑爾幫了大忙,他不僅讓克萊文傑嘗試一些他自己在練的訓練課表,去年就開始幫助克萊文傑調整投球動作,讓他學會運用臀部力量,而不是只靠手臂投球。

Mike Clevinger was trying to recapture FB velo since his '12 TJS.



"I was extending my backside and dumping my frontside toward the plate, so I really wasn’t using my glutes. I was all arm."



Bauer helped him adjust. You can see how Clev drives off the rubber now. 96-98 routinely pic.twitter.com/MP1Dotp9Kt