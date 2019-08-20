MLB》印地安人雙王牌崛起 離隊的鮑爾是幕後推手

畢伯和克萊文傑是印地安人新王牌二人組。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕2個月以前，印地安人還落後分區龍頭11場勝差，王牌克魯伯（Corey Kluber）因傷缺陣，3號先發卡拉斯科（Carlos Carrasco）也因白血病暫別球場，但印地安人已經重返美聯中區王座爭霸戰，畢伯（Shane Bieber）和克萊文傑（Mike Clevinger）兩位後段輪值崛起，被大聯盟官網記者點名功不可沒。

大聯盟官網記者Matt Kelly認為，26歲的畢伯和28歲的克萊文傑撐起輪值，讓印地安人更容易送走二號先發鮑爾（Trevor Bauer），透過交易補強外野空缺，而且兩人出色的先發表現，正是印第安人衝刺季後賽最需要的強心針。

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畢伯本季已經達陣200K，防禦率3.27和勝場貢獻值4.3都是聯盟前段班，傷癒歸隊2個多月的克萊文傑，自7月至今表現也相當出色，製造打者揮空率高居大聯盟第二，而打造出大聯盟防禦率排名前5名輪值的投手教練威利斯（Carl Willis），也在牛棚持續給予協助。

Shane Bieber and Mike Clevinger rank among the league leaders in whiff-per-swing rate and K-BB%.



Their sliders possess different shapes but are both a nightmare to face, especially when they tunnel them this well with their other pitches. #Indians pic.twitter.com/4fc689THka — Matt Kelly （@mattkellyMLB） 2019年8月19日

畢伯透露，除了投手教練，有一人同樣功不可沒，那就是上月被交易到紅人、與他們兩人情同兄弟的鮑爾，「就算他人已經在辛辛那提了，我們每次上場比賽，還是會傳簡訊討論，就算他現在去辛辛那提了，我們也沒有停止討論。」

印地安人老將奇普尼斯（Jason Kipnis）回憶，鮑爾還在隊上的時候，畢伯和克萊文傑都會跟鮑爾一起練習，努力把各種球路的放球點，練得看起來一模一樣，當你還在看這到底是直球還是滑球的時候，已經來不及了。

記者Matt Kelly指出，畢伯和克萊文傑今年的變化球都用得更多，而且克萊文傑在2012年動完TJ手術後，首次找回了昔日球速，本季均速上看95.9英哩，這又是鮑爾幫了大忙，他不僅讓克萊文傑嘗試一些他自己在練的訓練課表，去年就開始幫助克萊文傑調整投球動作，讓他學會運用臀部力量，而不是只靠手臂投球。

Mike Clevinger was trying to recapture FB velo since his '12 TJS.



"I was extending my backside and dumping my frontside toward the plate, so I really wasn’t using my glutes. I was all arm."



Bauer helped him adjust. You can see how Clev drives off the rubber now. 96-98 routinely pic.twitter.com/MP1Dotp9Kt — Matt Kelly （@mattkellyMLB） 2019年8月19日

畢伯和克萊文傑今年都是輪值大將，兩人將進步歸功於球隊堅強的輪值，從球季第一天就設立高標準，不僅克魯伯拿了塞揚獎，卡拉斯科入選最終5人名單，薩拉札（Danny Salazar）能飆100英哩，湯姆林（Josh Tomlin）更是10年老手。

「爸媽總是說，要讓身邊圍繞的、都是能夠提攜督促自己的人們，這在我們球隊也是一樣，他們幫助了我們所有人。」克萊文傑說。

鮑爾已經被印地安人交易，改穿紅人球衣。（資料照，法新社）

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