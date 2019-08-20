足球》U12足球代表隊 屏東囝仔成績大躍進

屏東縣少年足球代表隊在「第33回全日本少年少女草根足球大賽」中，獲得第8順位分組第1名，總排名第99名，相較去年第139名，成績大躍進。（屏東縣政府體育發展中心提供）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年在日本靜岡市舉辦的「第33回全日本少年少女草根足球大賽」中，屏東縣少年足球代表隊歷經5天8場的競賽，獲得第8順位分組第1名，總排名第99名，相較去年第139名，成績大躍進。

屏東縣政府體育發展中心今天分享小球員們的成績，體發中心指出，該競賽在8月13日於靜岡市清水日本平運動公園球技場（IAI）圓滿落幕，除了台灣與日本，另有俄羅斯、韓國、中國、香港等國家共224支隊伍參賽，男子組5天內有8場賽程的比賽，對年齡僅12歲的運動員來說，是技術、體力與毅力的考驗。

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屏東代表隊總教練蔡志斌、教練陳鴻育表示，小球員們第一次遠征日本，難掩緊張情緒，第一場比賽雖有些綁手綁腳，但隨著賽事的進行，球員的專注力恢復水準拿下首勝，之後的賽事因球員體力、戰術運用及與對手的實力差距，最後只拿下第8分組第一，總排名順位第99名。

蔡志斌也表示，特別感謝屏東縣政府讓這群孩子有到日本交流的機會，也感謝屏東第三分區扶輪社聯合贊助球員比賽服裝，訓練這群球員的過程中，著重在啟發球員發現問題、思考並解決問題，看著學生在比賽中學習成長、以球會友，這是這場比賽最寶貴的經驗。

屏東縣少年足球代表隊歷經5天8場的競賽，獲得第8順位分組第1名，總排名第99名。（屏東縣政府體育發展中心提供）

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