日職》張奕小心！軟銀打擊王明歸隊、兩人有望正面對決

軟銀打擊王柳田悠歧明日將重返一軍。（資料照，圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀強打外野手柳田悠歧，在今年因為傷勢缺席長達4個月，日媒《日刊體育》透露，他將在21日對上歐力士的系列賽回歸，屆時台灣好手張奕也將要和他正面對決。

柳田悠歧在4月時因為跑壘受傷弄傷左腿，但他的復原狀況不如預期，直到8月才開始在二軍進行復健賽，預計他將會在明天對上歐力士系列賽二連戰的首戰歸隊。

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30歲的柳田悠歧今年僅出賽9場比賽，留下.355/.512/.839的可怕打擊三圍，他在2015年繳出34轟32盜的「30-30」可怕成績，2017、2018年連續兩年繳出30轟10盜以上的表現，去年更以3成52的打擊率拿下洋聯打擊王的獎項。

台灣好手張奕，預計將會於22日先發上陣，在自己熟悉的福岡對上目前的洋聯王者軟銀，挑戰先發三連勝，到時候他也將有機會正面對決這位日職近年來最可怕的打者。

除了柳田悠歧外，軟銀本季的打線當中有著3名20轟以上的砲手，分別是洋將德斯潘耶（30轟）、松田宣浩（24轟）、以及洋將Yurisbel Gracial（22轟）。

張奕22日將先發挑戰三連勝，有機會對決柳田悠歧。（取自歐力士官網）

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