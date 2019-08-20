甲子園》「打不到的滑球...」 奧川恭伸7局飆10K助星稜闖決賽

〔體育中心／綜合報導〕第101屆日本夏季甲子園大賽四強戰，星稜高校王牌投手奧川恭伸今天主投7局送出10次三振沒有失分，助隊以9：0完封中京學院大中京，闖進決賽。星稜高校將在22日和履正社高校爭冠，兩隊曾在今年春季甲子園就有交手紀錄。

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被喻為「高校四大天王」之一的奧川恭伸，前一場在17日先發面對智弁和歌山，用165球力投14局，飆出23次三振，幫助球隊獲勝。而在休息兩天後，奧川恭伸再次於四強戰登板先發。

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奧川恭伸首局被對手敲安後，連續解決20名打者，從第2局到第6局未讓對手站上壘包，直到第7局才被敲安。星稜高校終場以9：0贏球，相隔24年再度打進決賽。

此戰奧川投7局用87球，面對23名打者送出10次三振，僅被敲2安，沒有投出任何保送。由於冠軍戰是在22日，奧川恭伸有一天的休息時間，有可能會在決賽再度先發。

日媒《Daily News》報導，中京學院大中京開路先鋒高畠和希表示，奧川恭伸的變化球角度很猛，「無法打到滑球，太厲害了。」；而中京學院大中京一年級生的小田康一郎則說，從未看過這種速球，「以為能打到滑球，卻沒有擊中。」

另一場四強戰，履正社高校靠著先發岩崎竣典用130球完投9局，送出10次三振，被敲6安包含一發陽春砲失掉1分，幫助球隊以7：1獲勝。這是履正社高校隊史首次闖進夏季大賽冠軍戰。

履正社高校在今年春季甲子園首輪曾對上星稜高校，當時遭奧川恭投9局飆17次三振完封；此外，22日的夏季甲子園冠軍戰，無論是星稜高校、或履正社高校贏球，都是隊史首冠。

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