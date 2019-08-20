中職Live》李茲單局連飆3K！ 桃猿 0：0 統一

第三局

3上，陳晨威滾地出局，林立三壘滾地出局，藍寅倫右外野安打上壘，林泓育中間方向滾地，三出局。

第二局

2下，陳鏞基右外野安打上壘，蘇智傑中外野飛球出局。高國慶被觸身球擊中上壘，一、二壘有跑者。黃恩賜遭到三振出局，統一叫出傷停暫停，防護員上前查看高國慶手指的傷勢。暫停過後郭峻偉敲出二壘滾地出局。

請繼續往下閱讀...

2上，陳俊秀內野高飛球出局，朱育賢右外野紮實安打上壘，郭嚴文敲出右外野方向安打，林安可漏了一下但跑者沒推進，一、二壘有跑者。梁家榮外野飛球出局，二出局。亞力克三振掉林承飛化解失分危機。

第一局

1下，林靖凱被三振，林安可纏鬥多球後依舊遭到三振出局，潘武雄被三振，李茲連飆3K。

1上，亞力克連飆2K，讓陳晨威站著不動被三振，林立揮空三振，藍寅倫選到四壞保送上壘，林泓育游滾，游擊手傳二壘封殺，三出局。

兩隊先發打線

Lamigo桃猿

陳晨威 , CF

林立 , DH

藍寅倫 , RF

林泓育 , C

陳俊秀 , 1B

朱育賢 , LF

郭嚴文 , 2B

梁家榮 , 3B

林承飛 , SS

投手：李茲

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統一獅

林靖凱 , 2B

林安可 , RF

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 3B

蘇智傑 , LF

高國慶 , 1B

黃恩賜 , SS

郭峻偉 , C

江亮緯 , CF

先發投手：亞力克

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