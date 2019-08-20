棒球》日本隊公布U18名單 怪物高中生佐佐木、奧川都入列

怪物高中生佐佐木朗希。（資料照，圖片取自日本武士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕本月30日將在南韓釜山機張郡開打的第29屆U18世界盃棒球賽，日本隊今公布20人名單，最快飆出163公里的「怪物高中生」大船渡高校佐佐木朗希，以及星稜高校王牌奧川恭伸等好手，都入選日本U18武士隊名單。

被日媒喻為「令和怪物」的佐佐木朗希，曾在今年4月集訓時投出163公里的火球，刷新日本高中生最速紀錄。

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佐佐木朗希在夏季甲子園岩手縣地方預賽的8強戰、4強戰，短短4天共投323球，大船渡監督國保陽平為了保護他，不讓他在地方決賽登板，球隊最後也以2：12慘敗花卷東，無緣夏季甲子園大賽。佐佐木朗希在高三最後一年，共出賽4場投29場，防禦率僅0.62，最快球速有160公里。

而星稜高校王牌奧川恭伸在今年夏季甲子園大賽表現出色，他在17日先發面對智弁和歌山，用165球力投14局，飆出23次三振，幫助球隊獲勝；今天的四強戰，奧川恭伸投7局送出10次三振，僅被敲2安無失分，幫助球隊打進冠軍戰。

U18世界棒球賽將從30日開打，日本隊和台灣隊、美國、巴拿馬、南非、西班牙分在B組。9月2日將碰上台灣隊。

日本U18代表隊名單：

投手

佐佐木朗希（大船渡高校）、淺田將汰（有明高校）、池田陽佑（智弁和歌山高校）

前佑囲斗（津田學園）、飯塚脩人（習志野高校）、西純矢（創志學園）、宮城大彌（興南高校）、奧川恭伸（星稜高校）、林優樹（近江高校）



捕手：

山瀬慎之助（星稜高校）、水上桂（明石商業高校）

內野手：

森敬斗（桐蔭學園）、武岡龍世（八戸學院光星高校）、石川昂彌（東邦高校）、韮沢雄也（花咲德榮高校）、遠藤成（東海大相模高校）、坂下翔馬（智弁學園）、熊田任洋（東邦高校）

外野手

鵜沼魁斗（東海大相模高校）、横山陽樹（作新學院）

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