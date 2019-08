羅森索。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季力求東山再起的前明星終結者羅森索(Trevor Rosenthal),在先後遭到國民隊與老虎隊釋出後,現在傳出洋基隊有可能會與他簽下一紙小聯盟合約。

皮卡(Andersen Pickard)在推特上爆料,聯盟消息向他透露,洋基隊將會與羅森索簽下一張小聯盟合約,目前尚未有任何權威媒體發佈這項消息。

The New York #Yankees are signing reliever Trevor Rosenthal to a minor league deal, a league source tells me.