戴資穎、周天成32強雙雙出賽 今日賽事預告與轉播

戴資穎今強碰印尼新星。（資料照，歐新社）

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世界羽球錦標賽進入32強，台灣一姊戴資穎預計將在晚間7點出戰世界排名第27的印尼新星菲特里亞妮（Fitriani）。而台灣好手周天成將於下午3點50分碰上世界排名第116的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）。除此之外，台灣女將白馭珀也將在晚間8點挑戰印度名將辛度，球迷們別忘了鎖定轉播幫我國好手加油打氣！

大聯盟今有3場轉播要帶給球迷們，首先費城人將在客場迎戰紅襪，費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）要幫助球隊終止連敗。另一場大都會將坐鎮主場挑戰印地安人，印地安人強投畢伯（Shane Bieber）能否成功拿下本季第13勝？而洋基將繼續出戰運動家，洋基王牌赫曼（Domingo German）要力拚第17勝並穩住勝投王寶座。

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日職例行賽持續進行，下午5點由日本火腿迎戰西武，火腿推出加藤貴之先發，西武則派出榎田大樹主投。旅日強打王柏融昨3個打數貢獻1支安打，今天能否延續手感，打出精彩的表現呢？另外，同樣時間還有歐力士挑戰軟銀的比賽，喜愛日職的球迷們，不要錯過轉播囉！

中職今兩地開打，台南球場由桃猿迎戰統一獅，雙方分別推出尼克斯、江辰晏先發。而洲際球場則由富邦悍將挑戰中信兄弟，悍將洋投羅力將尋求本季第10勝。

世界羽球錦標賽

15:00 32強 愛爾達體育3台

MLB

07:00 費城人@紅襪 民視

07:00 印地安人@大都會 FOX體育、FOX體育3台

10:00 洋基@運動家 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 歐力士@軟銀 FOX體育

17:00 日本火腿@西武 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

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