中職》苦熬332天傷癒歸隊 鄧志偉：我很知足了

統一鄧志偉經歷傷勢後明天將重返一軍。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕獅隊鄧志偉去年遭遇重大傷勢，歷經開刀後漫長復健，明將相隔332天重返一軍，他坦言去年受傷時，一度以為會影響球員生涯，也曾因枯燥乏味的復健想過放棄，「能回到球場上，我就很知足了。」

鄧志偉去年9月22日滑壘不慎傷到膝蓋，由於是最嚴重的「完全斷裂」，開刀過後進行一連串復健，直到今年7月16日才到二軍打復健賽，原本今擔任先發六棒一壘手，但必須先經過註冊程序，改明天登上一軍。

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鄧志偉生涯前4年都有雙位數全壘打，2016、17年遭遇低潮上場機會大減，好不容易在2018年下半季打擊大爆發，卻又跌了一大跤。他說，「以為我就要爭取到位置了，結果卻從天堂掉到地獄，常在晚上睡覺前，都會後悔那個滑壘為何沒做好。」

復健過程對鄧志偉來說更是心靈折磨，「日復一日、每分每秒都在做一樣的事情，精神上很累。」即便如此，鄧志偉回到家還是會跟岳父母、太太說自己在球場上快樂，因為距離回歸球場又更近一步。

鄧志偉靠著太太的鼓勵堅持下去，比預想中還要快回到球場。他說，受傷唯一的小確幸，就是能夠多陪一歲三個月的孩子，「能趕上球季對我來說很有意義。」

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