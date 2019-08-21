日職》打率一成多的四棒！火腿大物陷低潮 日球評批傷害球隊

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿主砲中田翔日前因右手受傷遭降二軍後，年僅20歲的大物清宮幸太郎近期擔任四棒大任，但他表現欠佳，至今打擊率未破兩成。有日本球評直言，把清宮幸太郎擺在第四棒不但是傷害球隊、也破壞球隊氣氛。

清宮幸太郎昨天對西武的比賽中，4打數沒有表現，打擊率降至0.179。這也讓他8月份單月打擊率下降到0.194。

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曾效力羅德、西武的球星山崎裕之，目前高齡72歲，退休後擔任球評工作。《日刊現代》報導，對於清宮幸太郎扛四棒，山崎裕之認為，若年輕就繳出像當年（註：1986年）清原和博在西武菜鳥年球季時，至少3成、30轟的成績，扛四棒能理解。（清原當年繳31轟、打擊率0.304）

山崎裕之提到，清宮幸太郎是有資質的選手，但現階段仍在累積經驗，還不是名好打者，雖然有長打能力，但打不出來就沒有用。他認為，四棒打者就是讓對方投手感到可怕的感覺，難以理解代替扛中田翔四棒位置的人選，為何不是近藤健介？

此外，日本火腿14日對上羅德的比賽中，火腿隊在8局下2出局攻占滿壘，輪到清宮幸太郎打擊時遭換下，代打橫尾俊建吞下三振；18日對上樂天的比賽中，延長賽第10局下，有著無人出局二壘有人、向對手說再見的機會，清宮幸太郎還是遭換代打，而代打的谷內亮太原本想用短打推進，結果挨觸身球上壘。

《日刊現代》提到，清宮這兩次打擊機會都是面對左投，火腿監督栗山英樹說是為了贏球，但卻不信任清宮。山崎裕之指出，其他的日本火腿選手雖然嘴巴不說，但對於「為何清宮扛四棒」有疑慮，也對栗山英樹抱持不信任感。

山崎裕之認為，以目前清宮的成績，擔任四棒負擔過大，「如果用讓人產生疑問的選手，會影響到球隊的氣氛。」

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

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