足球》台灣主帥延續「魔法」 情蒐資料破千筆

台灣男足總教練蘭卡斯特。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022年世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪下個月將登場，台灣隊首戰於9月5日在台北田徑場迎戰約旦。

此賽事也是主帥蘭卡斯特今年接掌兵符後，面臨最重要的戰役，但他已做好萬全準備，電腦內有超過千筆的分析資料和情蒐影片，誓言要領軍殺出重圍。

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前主帥懷特曾帶領台灣隊寫下主場7連勝，世界排名衝上史上新高121名，也被封為「魔法教頭」。

如今蘭卡斯特將延續「魔法」，強調「攻擊足球」，攻守都更具侵略性，並增加敵方背後空間的運用，利用前鋒突破和推進滲透，製造更多得分機會。

台灣男足總教練蘭卡斯特。（記者廖聿偉攝）

蘭卡斯特上任後4場國際賽，拿下1勝2和1敗，帳面成績平平，但6月國際友誼賽在客場以2：0戰勝多名傭兵組成的香港，創下成人國家隊超過半世紀首度打敗香港的紀錄，堪稱近年最大勝利，全隊士氣大振。

蘭卡斯特認為，前面3場比賽碰上緬甸、索羅門群島和尼泊爾，雖未能取勝，但球員藉由實戰，已逐漸熟悉球隊體系，這股能量在碰上香港之戰爆發出來，證明已具備擊敗亞洲列強的實力。

台灣隊從未在世足亞洲區資格賽第二輪中突圍，本屆又強敵環伺，蘭卡斯已調出各隊近6場國際賽的影片，每一套戰術都解剖分析。

世足亞洲區資格賽採主客場制，第二輪賽事共分成8組，每組5隊，台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組，取分組第1名和4支最佳第2名晉級第三輪。B組各隊實力堅強，也被評為是「死亡之組」，台灣在夾縫中求生存，盼能創造奇蹟。

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