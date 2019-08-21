MLB》洋基當家捕手阻殺率創新低 總教練說明關鍵因素

桑契斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊前天在與印地安人隊的比賽當中輸球，系列賽2勝2敗平手。印地安人隊的外野手莫卡多（Oscar Mercado）單場2度盜壘成功並造成洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）的失誤，這也讓他的守備問題再次被搬上檯面討論。

根據《紐約郵報》指出，本季桑契斯的阻殺率僅有約19%（37次盜壘僅抓到7次），比聯盟平均的28%還要低上許多，更低於他去年繳出的單季30%的阻殺率，同時創下生涯新低。

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面對這個問題，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）指出，桑契斯還是有著精英等級的臂力，並表示洋基隊有些投手在管控跑者上的能力並不理想。「桑契斯是個好的阻殺手，當他從投手那邊獲得足夠時間時，他絕對是頂尖的。」

根據《Baseball Savant》的數據顯示，桑契斯拿球到傳至二壘的時間為1.95秒，排在全大聯盟第8名，是相當優秀的數據，這也證實了布恩所言不假，桑契斯本季的阻殺率不佳，並非僅是他自己的問題。

莫卡多（左）前日首局造成桑契斯傳球失誤。（資料照，美聯社）

但針對桑契斯的失誤，布恩就沒有打算為他護航。桑契斯在前天的比賽當中，因為阻殺導致他發生了本季第14次失誤，創下生涯新高。布恩說：「他不該發生那個失誤的，他不該丟那顆球。」但布恩也提到，桑契斯本季的失誤大多發生在季初。

雖然守備上面有著一些瑕疵，但桑契斯的攻擊火力是無庸置疑地強勁，桑契斯在8月10日傷癒歸隊至今，攻擊指數（OPS）高達1.037，這是他今年攻擊指數最高的月份，他生涯在8月的攻擊指數來到1.121，堪稱為8月而生的男人。

桑契斯8月打擊手感超火燙，生涯8月的OPS超過1。（資料照，法新社）

桑契斯表示，他自己也不知道怎麼解釋自己在8月會如此火燙，他透過翻譯說：「結果就是我在8月打得很好，我不知道為什麼。」

桑契斯在上個賽季因為肩膀傷勢導致表現起伏跌宕，他認為自己現在很健康，並希望能夠保持好的狀態。桑契斯說：「如果我很健康，好的事情就會發生，如果我不健康的話，事情就不能如我所想的進行。」

洋基隊將在今天面對運動家，開啟客場9連戰的行程，他們要與運動家隊進行系列賽3連戰，接著是與道奇隊的關鍵3連戰，大聯盟記者甚至認為這可能會是世界大賽的前哨戰，最後則是與在所屬分區墊底的水手隊3連戰。

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