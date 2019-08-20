中職》單場13K平隊史紀錄 李茲解釋好投原因

桃猿洋投李茲先發6局狂飆13次三振，追平隊史紀錄。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕桃猿洋投李茲今對統一獅隊大演奪三振秀，先發6局狂飆13次三振，追平隊史紀錄，打線也突破始終打不好的獅隊洋投亞力克，終場以7：2終止2連敗，持續獨居龍頭。

李茲前役對富邦悍將先發6局掉5分，表現不理想，今對獅開賽就連飆3K，局局都有三振演出，僅被陳鏞基敲2支安打，無失分。總教練洪一中認為，李茲這場控球比較好，直球尾勁也不錯，關鍵時刻直球和曲球投得進去，並認為對手不同也是原因之一。

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李茲單場13K追平2004年萊特、2015年艾肯的隊史紀錄，連2場飆雙位數三振也是2018年羅力後再現，他認為，主要跟捕手搭配好，加上變速球有效發揮，能夠擾亂打者，「主要還是直球夠強，讓我的曲球變得更難打。」

李茲本季已有4場雙位數三振，有機會挑戰2006年林恩宇單季7場的聯盟紀錄，目前他以12勝甩開兩名隊友尼克斯、王溢正，獨居勝投王。

桃猿洋投李茲先發6局狂飆13次三振，追平隊史紀錄。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿獲勝（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿林立在5局上擊出深遠1分打點三壘安打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿林立在8局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一獅吞敗。（記者黃志源攝）

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