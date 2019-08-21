NBA》湖人有動作了！除了「魔獸」還將找這些人試訓

豪爾德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今年季後挖來的長人卡森斯（DeMarcus Cousins），日前因練球遭逢左膝前十字韌帶撕裂嚴重傷勢，新賽季恐將報銷，現在積極尋找替代人選，除了瞄準「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），還有2名人選，本週將陸續展開試訓。

《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人現在口袋人選包括豪爾德、諾亞（Joakim Noah），和史沛滋（Marreese Speights），據悉，上季效力快艇的「波蘭大槌」葛托特（Marcin Gortat）也在考慮名單中，但目前得先瞭解他的身體狀況，以及他的加盟意願。

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目前豪爾德仍是最可能人選，特別是灰熊做出關鍵讓步，開放雙方談判，外界看好其簽約的聲浪也越來越高，就待豪爾德的試訓結果，是否已甩開背傷困擾。

史沛滋是2015年勇士隊的冠軍成員之一，但上季轉戰中國CBA效力廣州龍獅；諾亞則在上季效力灰熊，表現普通，場均7.1分、5.7籃板。

諾亞。（資料照，USA TODAY Sports）

史沛滋。（資料照，法新社）

葛托特（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

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