MLB》洋基再開福袋！ 小聯盟約簽前明星終結者羅森索爾

羅森索爾本季3度換東家，與洋基簽小聯盟約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天再度花錢買福袋，與前明星終結者羅森索爾（Trevor Rosenthal）簽小聯盟約，美媒認為洋基出手合情合理，就看羅森索爾能否找回巔峰身手。

大聯盟記者Andersen Pickard昨在推特上指出，洋基正在跟羅森索爾簽小聯盟約，《紐約郵報》記者Joel Sherman今天確認消息屬實，羅森索爾本月初遭老虎指定轉讓後，與洋基簽下小聯盟約力拚東山再起。

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29歲的羅森索爾在紅雀時期曾達到生涯顛峰，2014-15年擔任終結者，為紅雀守下93場救援成功，連2年在國聯救援榜排名第二，然而近年飽受傷勢所苦，去年因TJ手術整季報銷，季後以1年短約轉戰國民。

然而羅森索爾今年復出後，關門功力大不如前，出賽22場僅投15.1局，防禦率高達13.50，季中被國民釋出後，與老虎簽小聯盟約，6月回到大聯盟有好的開始，前8場僅丟2分自責分，但月初連2天登板都投不滿1局、責失5分，被老虎指定轉讓。

《Yahoo Sports》認為，洋基出手相當合理，羅森索爾曾經是頂尖後援，如果能在球季尾聲修好他，或是找出問題所在，就是有所收穫，如果修不好，洋基也能輕易將他釋出，而洋基最近連簽赫南德茲（David Hernandez）和杜歐（Ryan Dull），都是類似的「開福袋」策略。

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