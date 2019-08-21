網球》相隔4年再拚會外賽 莊吉生退地主選手笑納美網首勝

相隔4年後，莊吉生再度重返法拉盛公園。（圖片取自莊吉生臉書）

〔體育中心／綜合報導〕年度最後一場大滿貫賽的美國網球公開賽，會外賽昨日率先登場，我國「一哥」莊吉生今天凌晨在男單首輪迎戰世界排名198名的地主楊恩（Donald Young），耗時2小時又20分鐘後，以6：3、6：7（4）和7：5擊退對手，收下生涯美網首勝。

美網會內賽於美國時間26日揭開序幕，會外賽先引燃戰火，爭取男、女單打各16張會內賽門票。目前世界排名121名的我國好手莊吉生，名列男單會外賽第23種子，今在首輪碰上地主選手楊恩，而雙方過去兩次交手各拿下一勝。

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此役開打，莊吉生首盤第3局就破發，挺過楊恩反撲後率先以6：3先馳得點；次盤他率先搶下賽末點，可惜錯失搶七優勢，以6：7（4）讓出第二盤，讓對手將戰局扳平，不過第三盤莊吉生穩扎穩打，最後就以7：5拿下勝利。

相隔4年後，莊吉生再度重返法拉盛公園，當時他在會外首戰就落敗止步首輪，不過這回挺過2小時又20分鐘考驗，成功收下美網生涯首勝，而他接下來將與捷克小將貝瑟利（Jiri Vesely）力拚美網會內賽門票。

莊吉生扳倒地主選手，收下美網生涯首勝。（資料照，記者方賓照攝）

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