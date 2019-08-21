MLB》「就像聖誕節再次到來！」 快腿外野手加盟勇士

皇家外野手漢彌爾頓加入勇士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前遭皇家讓渡的外野手漢彌爾頓（Billy Hamilton），今受到勇士邀約加盟，這名「飛毛腿」將補上勇士外野傷兵滿營的戰力短缺，以快腿對勇士提升貢獻，希望能幫助球隊挺進季後賽，甚至在季後賽有所作為。

「這感覺太棒了！就在勇士通知我的的早晨，這讓我整個人感覺很放鬆。」漢米爾頓在對上馬林魚3連戰前提到：「這就像是聖誕節再次來到般，來到勇士感覺很不可思議，我竟加入一支正在贏球氛圍中的球隊。」

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「你正在談的是一位具有速度、防守，並且可以成為代打替球隊做出貢獻的球員。」勇士總教練史尼克（Brian Snitker）談到漢彌爾頓：「我想他會是個很棒的新同學，尤其在比賽末段，可以運用他代跑或是替補上場守備來守住領先的局面。」

勇士明確指出並不會將漢彌爾頓直接放上先發名單，他是來補強傷兵滿營的勇士外野深度，目前勇士外野群已傷了英西亞提（Ender Inciarte）、馬卡奇斯（Nick Markakis）和「超級新人」萊利（Austin Riley），再加上游擊手史萬森（Dansby Swanson）也在10天傷兵名單中，補進一位即戰力球員對勇士保住國聯中區龍頭寶座是有實質幫助的。

今年漢彌爾頓打擊率僅2成11，沒有全壘打12分打點，另跑出18次盜壘成功。這位快腿好手大聯盟生涯前6季都待在紅人，並有著連4年都至少50盜的賽季，或許在打擊端不是頂出色，但能夠靠著一雙飛毛腿在場上展現強大破壞力，並成為球隊戰術上的一枚活棋。

效力紅人6個賽季中有4個賽季跑出至少50盜。（資料照，美聯社）

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