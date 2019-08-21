羽球世錦賽》尊敬戴資穎羽壇宰制力 印尼小將放全力去拚

戴資穎世錦賽首戰將在今天登場。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽今日進行第2天賽事，台灣一姊戴資穎第一輪輪空，次輪對手將是20歲印尼選手菲特里亞妮，而菲特里亞妮昨賽後受訪時，先大讚小戴在羽壇的宰制力，也很清楚要贏真的不容易，不過表示上場後自己仍會拿出全力去拚。

世界排名28的印尼20歲女將菲特里亞妮昨在世錦賽女單首輪，以21：14、21：12世界排名39華裔德國籍的李怡逢後，賽後談到第二輪將對上球后戴資穎，菲特里亞妮受訪時表示，很清楚要贏小戴有多麼困難，自己目前所要做的準備就是保持最佳身體狀況和注意力，若能做好這兩件事，菲特里亞妮地認為自已就能好好發揮。

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「必須讓確保自己的一致性，希望到時候能更自由地發揮。往好處想我其實沒有什麼可失去的，對手非常強大，所以我就是盡可能先發揮優勢，好好努力。菲特里亞妮在接受印媒《PBSI》說道，而她也點出因為自己已經打過一場，對場地、球和球場氛圍將較起來也比較熟悉。

兩人過去從來沒有交手過的紀錄，菲特里亞妮認為小戴是非常難擊倒的對手，從她一路走來在羽壇的比賽就能看出小戴的宰制力。「戴資穎不但球威驚人，變化莫測的假動作更是她最大的武器，加上小戴總能成熟面對一切，也是她強大的原因。」菲特里亞妮說道。

世界排名28印尼的菲特里亞妮。（圖片取自BWF）

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