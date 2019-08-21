MLB》費城人王牌諾拉7局7K壓制 紅襪主場中斷5連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌塞爾（Chris Sale）本季可能報銷，代班先發的強森（Brian Johnson）只投3.2局責失3分，紅襪在主場被費城人王牌諾拉（Aaron Nola）7局7K壓制，2：3輸球中止五連勝。

衛冕軍紅襪本季在分區遭洋基海放，只能爭美聯外卡，與晉級門檻已有6場勝差，本週又傳出王牌塞爾手肘發炎，可能來不及復出，今天代班先發的強森開賽保送，首局就挨2支二壘打，被費城人攻下3分，只投3.2局就被換掉。

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費城人今天由王牌諾拉先發，他上役對國民先發7局只失1分，用105求送出7次三振，今天作客紅襪幾乎複製前役表現，用104球投完7局，只被布雷德利（Jackie Bradley Jr.）開轟責失2分，送出7次三振1保送，收下本季第12勝。

紅襪9局下雖然掃出二壘打，但最後以再見雙殺打結束比賽，以1分差在主場輸球，中斷近期五連勝，目前在美聯外卡排名第四，落後6場勝差。結束本次主場7連戰後，將展開客場7連戰，依序作客教士、洛磯和天使。

諾拉7局優質先發，本季第12勝到手。（USA TODAY Sports）

紅襪強森代班3.2局責失3分吞敗。（美聯社）

紅襪王牌塞爾因傷關機，只能在場邊觀戰。（美聯社）

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