MLB》故意？ 馬林魚開賽第一球砸人 又是阿庫尼亞中彈（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士差點又槓上馬林魚，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）開賽第一球就被砸，總教練史尼克（Brian Snitker）上場抗議，結果被趕出場。

馬林魚今天由赫南德茲（Elieser Hernandez）先發，登板第一球就往勇士首棒阿庫尼亞身上招呼，一顆87.2英哩速球直接砸在阿庫尼亞側腹，讓阿庫尼亞相當不爽，走向一壘時臉色鐵青，持續碎念大表不滿。

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馬林魚又是開賽第一球砸到人。（法新社）



阿庫尼亞挨砸超不爽。（美聯社）

兩隊曾在去年結下樑子，當時馬林魚先發伍雷尼亞（Jose Urena）也是開賽第一球就砸人，中彈的同樣是勇士首棒阿庫尼亞，當時引發兩隊板凳清空，伍雷尼亞最後因為故意砸人，被聯盟禁賽6場。

這次又是開賽第一球挨砸，勇士總教練史尼克上場關切阿庫尼亞後，隨即向裁判抗議，主審對雙方都提出警告，但勇士總教練史尼克氣憤難耐，持續在場上表達不滿，最後被一壘審驅逐出場。

阿庫尼亞生涯對馬林魚表現火燙，34場比賽扛出16發全壘打，對戰打擊率3成36，整體攻擊指數高達1.125。勇士在比賽後半連得3分，目前以5：1領先馬林魚。

勇士總教練抗議被趕出場。（美聯社）

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