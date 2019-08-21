U18世界盃》日本佐佐木、奧川領軍 U18台灣第4棒超想對決

李灝宇。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽昨日本公布20人名單，最速163公里的「令和怪物」佐佐木朗希和日本高校NO.1投手奧川恭伸都在列，U18台灣隊第4棒李灝宇喊話，想與這兩名日本大投手對決。

李灝宇成名很早，從國小6年級至今，除了國一因右手肘骨刺開刀錯過拚國手資格，每年都入選國家隊，就讀平鎮高中的他，今年暑假升高二，過去打過U12、U15世界盃，如今扛U18世界盃第4棒重擔，總教練周宗志看重的是他長打能力出眾。

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這屆U18李灝宇是陣中第二年輕的球員，僅左投林昱珉比他小，扛4棒重任，李灝宇坦言，第1次在國際賽打第4棒，說沒有壓力是騙人的，感謝周宗志總教練的信任，「我在平鎮打第1棒，都當作第4棒在打。」

U18世界盃30日點燃戰火，台灣隊和日本、美國、巴拿馬、南非、西班牙分在B組，台灣將在9月2日迎戰日本，另外，8月31日將對美國，這兩戰備受矚目。

李灝宇早已立下旅美目標，他表示，在國內只打過潘文輝球速是超過150公里的投手，U18美、日投手最快球速可能都超過150公里，他可以提早適應國外投手，為未來旅外鋪路。

U18台灣另一主砲林子豪，也想對決佐佐木朗希和奧川恭伸，他分析，佐佐木朗希球速較快，但直球和變化球準度沒那麼好，相較之下，奧川恭伸更難對付。

林子豪。（記者羅志朋攝）

李灝宇 小檔案

生日:2003.2.3（16歲）

身高/體重:175cm/85kg

守位:二壘手

投打習慣:右投右打

學歷:平鎮高中（升高二）

欣賞球員:Giancarlo Stanton

李灝宇。（記者羅志朋攝）

林子豪 小檔案

生日:2002.3.29（17歲）

身高/體重:185cm/78kg

守位:三壘手

投打習慣:右投左打

學歷:平鎮高中（升高三）

欣賞球員:陳傑憲

林子豪。（記者羅志朋攝）

林子豪。（記者羅志朋攝）

U18台灣隊總教練周宗志。（記者羅志朋攝）

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