MLB》洛城一家親 湖人A.戴維斯「跨刀」為道奇開球（影音）

AD made the first pitch look effortless #LakeShow pic.twitter.com/bPgy90y6Es — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年8月21日

〔體育中心/綜合報導〕同屬洛杉磯球隊的湖人巨星「AD」A.戴維斯(Anthony Davis),今天受邀到「隔壁棚」為道奇隊開球,賽前和貝林傑(Cody Bellinger)相見歡,並與簡森(Kenley Jansen)合作完美開球。

明星終結者簡森幾週前,在推特力邀A.戴維斯來為道奇開球,A.戴維斯爽快答應,今天穿著道奇的主場球衣,來幫洛城鄰居加油,賽前與貝林傑碰面,還差點被貝林傑不小心「忽略」,差點得自己跟自己擊掌化解尷尬。

請繼續往下閱讀...

It’s @Lakers Night tonight and you already know @AntDavis23’s in the building! #LakeShow | #LABleedsBlue pic.twitter.com/oGQC3KzQN5 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年8月21日

Don’t do him like that, @Cody_Bellinger. pic.twitter.com/YW7Jslp3bf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年8月21日

賽前的開球儀式,A.戴維斯在投手丘上輕鬆一丟,把球準確地投給蹲捕的簡森,雙手一攤博得滿堂彩,兩大球星寫意合作完成開球,湖人推特笑說,A.戴維斯是全職湖人球員和兼職道奇球員。

Full-time Laker, part-time Dodger pic.twitter.com/LKDo1aYGJV — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年8月21日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法