晴時多雲

MLB》洛城一家親 湖人A.戴維斯「跨刀」為道奇開球（影音）

2019/08/21 13:45

〔體育中心／綜合報導〕同屬洛杉磯球隊的湖人巨星「AD」A.戴維斯（Anthony Davis），今天受邀到「隔壁棚」為道奇隊開球，賽前和貝林傑（Cody Bellinger）相見歡，並與簡森（Kenley Jansen）合作完美開球。

明星終結者簡森幾週前，在推特力邀A.戴維斯來為道奇開球，A.戴維斯爽快答應，今天穿著道奇的主場球衣，來幫洛城鄰居加油，賽前與貝林傑碰面，還差點被貝林傑不小心「忽略」，差點得自己跟自己擊掌化解尷尬。

賽前的開球儀式，A.戴維斯在投手丘上輕鬆一丟，把球準確地投給蹲捕的簡森，雙手一攤博得滿堂彩，兩大球星寫意合作完成開球，湖人推特笑說，A.戴維斯是全職湖人球員和兼職道奇球員。

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