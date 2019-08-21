羽球世錦賽》休息不到16小時又要比賽 「超級丹」怒轟世羽聯

林丹覺得很多比他早結束比賽的球員，隔天比賽時間安排的卻比他晚，對他實在不太公平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽昨日進行第2天賽事，中國名將林丹不敵印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）止步次輪，也是他生涯12次世錦賽中，最早遭淘汰的一次，而不到24小時內歷經兩場超過60分鐘的3局大戰，讓35歲的林丹賽後忍不住抱怨世羽聯在賽程安排上實在太緊湊。

名列大會第11種子的「超級丹」林丹，昨以11：21、21：13、7：21，拚鬥62分鐘，爆冷敗給世界排名第30的普蘭諾伊，在世錦賽第二輪就遭到淘汰，原本外界期待他與球王桃田賢斗在16強大戰的「左手名將對決」也確定無緣上演。

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而林丹首輪交手越南老將阮進明，鏖戰3局從當地時間下午打到晚上才分出勝負，但昨天上午次輪比賽就開打，中間只隔了16小時，中媒認為對將近36歲的林丹來說，休息時間實在不夠充分，畢竟他在首輪就已經拚戰了78分鐘，體力根本來不及恢復。

而林丹在接受中國媒體訪問時，有點不高興地抱怨：「我會遵守主辦方的安排，但是很多比我早結束比賽的球員，隔天比賽時間安排的卻比我晚。」

談到生涯世錦賽首度在32強止步，林丹則表示，雖然對結果不滿意，但這就是比賽，惠盡快整理好自己的心情，接下來還有常州、丹麥和法國這些奧運積分賽，自己會想辦法好好累積分數。

由於奧運羽球單打賽各國代表選手最多兩人，林丹曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運摘金，但他近況欠佳，恐難以和自家好手石宇奇、諶龍匹敵，想參加東京奧運，可能只能看世羽聯願不願意讓他以外卡資格參賽。

諶龍是目前世錦賽中國男單僅存的選手。（歐新社）

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