足球》巴薩好消息！ 梅西傷癒歸隊成鋒線及時雨

梅西的傷癒歸隊，對巴薩來說就像是及時雨般。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴薩隊長梅西（Lionel Messi）在8月5日於季前訓練營時弄傷腿部，進而缺席巴薩對決拿坡里的北美行程，以及西甲開幕首戰對畢爾包競技。巴薩在西甲首戰傷了兩名前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）和登貝萊（Ousmane Dembélé）的情況下，梅西的回歸就像是及時雨般重要。

《Goal》的報導指出梅西已經回到球隊的訓練中，很有機會在本週末主場迎戰皇家貝提斯的賽事中，並出現在球員出賽大名單之中，甚至可能擔綱先發，尤其在蘇亞雷斯和登貝萊受傷之後鋒線人手短缺。

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此外巴薩還將巴西進攻中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）租借至拜仁慕尼黑1年，一年的租金為850萬歐元，賽季結束後拜仁擁有1.2億歐元的買斷權，「庫弟」將身披羅本退休後所留下的10號球衣，承擔拜仁的進攻重責大任。

巴薩西甲開幕戰作客畢爾包出師不利，這支西甲2連霸的衛冕軍爆冷以0：1敗下陣來，於比賽第89分鐘被西班牙國腳前鋒阿杜里茲（Aritz Aduriz）攻破大門，這顆準絕殺進球讓巴薩丟失3分積分。

庫蒂尼奧（圖中）被巴薩租借至拜仁1年。（資料照，美聯社）

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